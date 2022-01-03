Афины , , 01:04 — REGNUM Выходец из Грузии был застрелен неизвестными в столице Греции, городе Афины. Об этом 2 января сообщил телеканал Mega.

Стрельба Lisa Roe

Инцидент произошёл в афинском районе Мосхато в ночь на 2 января. 41-летний мужчина возвращался домой с супругой и дочерью, когда на него напали неизвестные злоумышленники. По погибшему было сделано не меньше четырёх выстрелов из огнестрельного оружия, у входа в дом мужчины было найдено несколько гильз.

Греческая газета Proto Thema сообщила, что личность убитого вызвала много вопросов у сотрудников отдела по расследованию убийств греческой полиции. Выходец из Грузии числился безработным, при этом у него и его семьи явно не было недостатка в денежных средствах.

В то же время ряд грузинских СМИ сообщил, что погибший входил в одну из мафиозных группировок, считался лидером кутаисской диаспоры так называемых «воров в законе» Шоты Тевдорадзе, известного как Шотико. Предполагается, что убийство может быть связано с мафиозными разборками между группировками из Кутаиси и Тбилиси.

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