Токио, 3 января, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Японская фармацевтическая компания Nobelpharma планирует к 2023 году начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Новая вакцина должна дать пожизненный иммунитет к возбудителям COVID-19. Статья об этом опубликована в издании Japan Times.

Mos.ru Вакцина

Над вакциной работает группа ученых из Токийского института медицинских наук. Руководитель исследовательской группы — Митинори Кохара. Japan Times сообщает, что за основу препарата взяли вакцину против оспы.

«Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта», — цитирует Митинори Кохару Japan Times.