Вашингтон, 3 января, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с предыдущими штаммами, которые приводили к образованию рубцов и провоцировали трудности дыхания. Статья об этом 2 января была опубликована изданием The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По результатам проведенных исследований штамма «Омикрон» и экспериментов стало ясно, что у тех, кто был заражен новым штаммом, было меньше повреждений легких, которые не сильно теряли в весе и имели меньше шансов погибнуть в результате заболевания. После полудюжины экспериментов исследователи пришли к выводу, что «Омикрон» легче переносится, чем «Дельта» и другие более ранние версии вируса.

Ранее сообщалось, что разработка российской назальной вакцины против коронавирусной инфекции будет закончена через три или четыре месяца.