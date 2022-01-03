Балашиха, Московская область, , 00:34 — REGNUM Уголовное дело было заведено сотрудниками правоохранительных органов по факту гибели троих человека, предположительно, в результате отравления суррогатным алкоголем в подмосковной Балашихе. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного Комитета РФ по Московской области.

Отравление Unece.org

По предварительной информации, в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Ещё один мужчина, находившийся в той же квартире, был госпитализирован в бессознательном состоянии. При осмотре помещения была изъята пластиковая канистра со спиртосодержащей жидкостью.

Кроме того, из другой квартиры в Балашихе были госпитализированы мужчина и женщина с признаками отравления неустановленным веществом. Спасти их не удалось, а при осмотре их жилья были обнаружены и изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, а также оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трёх человек.

Было предварительно установлено, что все канистры с неустановленным спиртосодержащим веществом приобретались в одном и том же месте. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств гибели людей. Проводятся судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей. Опрашиваются возможные свидетели, устанавливаются место приобретения и поставщик опасной продукции.

Ранее ИА REGNUMсообщало об отравлении четырёх человек неустановленным веществом в Казани.

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