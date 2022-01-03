Москва, , 00:28 — REGNUM Российская премьера фильма «Чемпион мира» Алексея Сидорова о шахматном поединке советских шахматистов Виктора Корчного и Анатолия Карпова состоялась 30 декабря 2021 года. Бюджет фильма, как сообщает «Кинопоиск», составил 550 миллионов рублей.

Анатолий Карпов Duma.gov.ru

Главные роли в фильме «Чемпион мира» сыграли Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов и Виктор Сухоруков.

В сюжет фильма лег шахматный матч Анатолия Карпова и Виктора Корчнова за звание чемпиона мира, состоявшийся в 1978 году. Матч, состоявший из 32-х партий, завершился победой Карпова со счетом 6:5.