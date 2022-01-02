Хартум, , 23:57 — REGNUM Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок уходит в отставку. Об этом, как сообщил телеканал Al-Arabiya, заявил сам политик в воскресенье, 2 января.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я принял решение уйти в отставку», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдок сменил всех лиц, исполняющих обязанности губернаторов провинций, которые были назначены военными властями страны после госпереворота.

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