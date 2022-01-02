Минск, 2 января, 2022, 23:42 — ИА Регнум. В Белоруссии ликвидированы организации, которые финансировались из-за рубежа во время президентской кампании 2020 года. Об этом заявил в 2 января глава администрации президента республики Игорь Сергиенко в эфире телеканала ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По его словам, события во время президентских выборов 2020 года указывают на то, что «такие попытки предпринимались определенными силами, структурами — задействовать зарубежное финансирование».

«Такие структуры и организации, которые использовали зарубежную финансовую помощь или пытались использовать не по предназначению, были в установленном законом порядке ликвидированы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года на выборах президента Белоруссии победу с большим отрывом одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Светлана Тихановская, которая в настоящее время является номинальным лидером белорусской прозападной оппозиции за границей, сбежала в Литву и сейчас призывает страны ЕС к более решительным действиям против режима Лукашенко.