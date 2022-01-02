Лондон, , 23:39 — REGNUM Новогодний специальный эпизод «Гарри Поттера», приуроченный к двадцатилетию выхода первого фильма кинофраншизы, стал доступен на платформе Amediateka. Фильм получил название «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

Гарри Поттер Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» получил 100% положительных отзывов кинокритиков и 91% положительных отзывов зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Главные роли в специальном эпизоде сыграли Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, вернувшиеся к своим ролям впервые за одиннадцать лет. Последний фильм «Гари Поттер и Дары Смерти: Часть II» вышел 7 июля 2011 года и за время проката собрал более 1,3 миллиарда долларов при бюджете в 125 миллионов долларов.