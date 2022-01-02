Шатура, Московская область, 2 января, 2022, 23:19 — ИА Регнум. По факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в городском округе Шатура возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Эмблема СК РФ

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара трех человек, двое из которых дети», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, 2 января в частном доме в посёлке Туголесский Бор в подмосковной Шатуре произошел пожар. В результате инцидента погибли три человека (двое детей и один взрослый).

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