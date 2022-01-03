3 января 2022 | Время чтения 4 мин

Михаил Демурин, , 15:56 — REGNUM Выступая в с новогодней речью, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что «требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО», противоречат «европейскому порядку безопасности» и что Финляндия «сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама». В том же ключе по членству Финляндии в НАТО высказалась и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Другими словами, Хельсинки в очередной раз показал нам свои зубы, которые были и остаются заточенными против России.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В советскую эпоху финнам, естественно, выступить подобным образом и в голову не пришло бы. Теперь же сразу и президент Финляндии резко раскритиковал президента России, и финский премьер-министр подтвердила, что финская территория в любой момент может стать базой для усиления угрозы нашей стране. Особую подлость этим заявлениям придаёт тот факт, что сделаны они были, когда обстановка вокруг предстоящего обсуждения российских предложений с США и НАТО существенно накалилась. Но в этом есть и положительный момент: легче делать выводы о реальном качестве наших отношений с северо-западным соседом.

Ниинистё, видите ли, забеспокоился о «европейском порядке безопасности»! А насыщение Прибалтики натовскими войсками и оружием его не волнует? Осуществление партнёрами по ЕС госпереворота в Киеве в 2014 году? Военное освоение натовцами территории Украины? Нет, это всё, видимо, делалось и делается на благо «порядка», а он, судя по подходам финского руководства, должен быть заточен против России, должен держать нашу страну в состоянии постоянной угрозы с Запада. Вспомним, однако: разве нет в общих европейских подходах, коллективно утверждённых на многочисленных форумах, принципа неделимости безопасности и отказа от установки на усиление своей безопасности за счёт безопасности других? Есть такой принцип, но президент Финляндии о нём «забыл».

Саули Ниинистё Kremlin.ru

Впрочем, в сугубо финском контексте обсуждать эту тему смысла не имеет — разговор о стратегической безопасности России пойдёт, как известно, в других форматах. Возможно, и даже скорее всего, он не даст того результата, прицел на который был публично озвучен МИДом России, но иллюзии этот диалог развеет точно. Вопрос о возможности обеспечения безопасности нашей страны путём формальных договорённостей с теми на Западе, кто давно и неизменно является противником России, будет, наконец, снят окончательно. Одновременно этот сюжет даст реальную картину более широкого плана: насколько те, кого наши руководители всё ещё называют «партнёрами», готовы реально уважать интересы безопасности нашей страны. Надеюсь, речь, наконец, пойдёт, о том, чтобы не только предоставлять этим странам возможности обогащаться за счёт России, но и более умело и, главное, жёстко работать с политической стороной отношений с ними.

Под таким углом зрения вышеприведённые заявления, сделанные финскими руководителями, возвращают нас к тому, на каких условиях для Финляндии закончилась Вторая мировая война. Эти условия были сформулированы в Мирном договоре 1947 года, подписанном странами-победителями с Финляндией как одним из бывших союзников нацистской Германии. Начиная с 1990 года финны неоднократно пытались в одностороннем порядке «освободить» себя от военных обязательств по данному договору, но не особенно преуспели. Это понятно: в соответствии со статьёй 22 Парижского договора 1947 года любые изменения в его военную часть могут быть внесены лишь путём заключения соглашения между Финляндией и Советом Безопасности ООН.

Финский буклет с текстом договора, 1947 год

Реальность, однако, такова, что многие положения данного договора, касающиеся военной сферы, Хельсинки уже давно нарушает. Так произошло в случае с закупкой танков у ФРГ, с участием финских военных в учениях за пределами страны, с выдачей разрешений на продажу оружия за рубеж. Финляндии по данному договору, напомню, запрещено иметь самолёты-бомбардировщики, подводные лодки, торпедные катера, производить и размещать на своей территории ядерные вооружения.

Запрещено ей и придавать своим вооружённым силам какие-либо другие функции кроме обороны национальных границ. В этой связи любые разговоры о возможности вступления Финляндии в НАТО являются прямым призывом к нарушению Парижского мирного договора и именно в этом качестве должны рассматриваться в первую очередь.

Одним словом, пора вновь, причём не формально, как это делалось до настоящего времени, а предельно жёстко напомнить Финляндии о существовании этого договора и её обязательствах по нему. В Хельсинки должны понимать, что есть принцип суверенного равенства государств (очень часто, кстати говоря, нарушаемый странами НАТО и ЕС), но существует и право государств на обеспечение для себя равной безопасности — особенно с теми, кто это его право хочет подорвать. И именно оно сейчас и стоит для нашей страны на первом месте.