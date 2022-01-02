Лондон, , 23:08 — REGNUM 53-летний британский актер Дэниел Крейг удостоился рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия. Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня, 2 января 2022 года, на официальном сайте правительства Великобритании.

Дэниел Крэйг Glyn Lowe PhotoWorks

Ранее, в сентябре, Дэниелу Крейгу было присвоено звание почетного коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании.

Дэниел Крейг сыграл роль Джеймса Бонда в последних пяти фильмах об агенте 007. Мировая премьера последней картины состоялась 28 сентября 2021 года и при бюджете в 250 миллионов долларов собрала более 770 миллионов долларов.