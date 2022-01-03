3 января 2022 | Время чтения 8 мин

Гибель рабочих на месторождениях, пожары, раскисшая стратегическая трасса, разбежавшиеся по тундре олени — на Ямале в 2021 году не обошлось без громких чрезвычайных происшествий.

Елена Миронова, , 10:29 — REGNUM Гибель рабочих на месторождениях, пожары, раскисшая стратегическая трасса, разбежавшиеся по тундре олени — на Ямале в 2021 году не обошлось без громких чрезвычайных происшествий.

Тундровики в поисках оленей (с) Пресс-служба администрации Ямальского района

Сгорели четверо за ночь

Согласно отчёту МЧС России по Ямало-Ненецкому округу, в 2021 году в регионе наблюдается уменьшение количества техногенных пожаров по сравнению с 2020 годом, на 5,7%. При ликвидации пожаров спасены 152 человека и материальные ценности на сумму около шести миллиардов рублей.

Крупных природных пожаров на территории округа не допущено, все они были оперативно ликвидированы в первые сутки. Всего на территории ЯНАО произошло 104 природных пожара (в 2020 году — 129) на площади 922,17 га (в 2020 году — 2391 га).

Среди крупных огненных трагедий зафиксирован случай, когда в ямальском городе Ноябрьске в ночь на 18 мая сгорели пять расселённых домов. Предварительной причиной назвали поджог.

А также, когда при пожаре в многоквартирном деревянном доме в городе Лабытнанги 9 августа погибли четыре человека.

По итогам 2021 года лучшим в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди городских округов признан Губкинский, среди муниципальных образований — Тазовский район.

Пожар в Ноябрьске 18 мая 89.mchs.gov.ru

«Нам любые дороги дороги»

Весной 2021 года на Ямале талыми водами подмыло с помпой сданную подрядчиками новую дорогу Надым — Салехард, которая строилась девять лет. Проезд по раскисшей стратегической транспортной артерии пришлось приостановить. Были введены ограничения движения для транспорта.

«Принято решение переждать самый тяжелый период паводка, после чего специалисты приведут дорогу в нормативное состояние», — прокомментировал тогда директор департамента транспорта ЯНАО Денис Напольских.

По этой причине в Салехарде в некоторых продовольственных магазинах опустели прилавки. В разрушении новой трассы Надым — Салехард обвинили подрядчиков, которые стали восстанавливать дорогу по гарантии.

«Так себе история получилась. Специалисты скажут точнее. Проблемный участок — это порядка 10 км, разбитая абсолютно дорога. Выяснилось, что в спешке подрядчик доделывал этот участок в октябре и наложил грунт, который не должен был там находиться — влагонасыщенный. Когда пришла весна, это всё вскрылось. Понятно, что сейчас заменяется всё это, проводятся гарантийные работы. Были у меня вопросы, почему не сказать сразу, что если зимой дорогу откроем, то весной придётся закрывать. В чём была проблема? Неправильная коммуникация. Было сказано, что дорога открыта и больше проблем нет. Очевидно, что были допущены нарушения, и об этом нужно было информировать. Ответственные за это лица лишились своих должностей», — заявил летом глава региона Дмитрий Артюхов.

При этом губернатор ЯНАО отметил, что сделано большое дело. Трассу Надым — Салехард намеревались построить 90 лет. Поэтому, как поётся в песне, «нам любые дороги дороги».

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов Yanao.ru

Авария, взорвавшая газовый рынок

Самой крупной техногенной аварией 2021 года на Ямале стал пожар на территории завода по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, который является крупнейшим предприятием по переработке конденсата в стране. Сообщение о пожаре поступило спасателям глубокой ночью. В связи с происшествием все работы на заводе прекратили.

Пострадавших не было, и с пожаром справились довольно быстро. Но его последствия выбили из налаженной колеи нефтегазовую отрасль. Выгорание остатков газа, охлаждение конструкции повлекли временную остановку поставки нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК).

После чего в Сургуте (ХМАО) образовался дефицит бензина популярных марок А-92 и А-95. На некоторых заправках стоимость топлива выросла за три дня на шесть рублей за литр. И всё из-за того, что с 5 по 8 августа Сургутский ЗСК не перерабатывал нефтегазоконденсатную смесь с уренгойского завода по подготовке газового конденсата.

Помимо этого, пожар под Новым Уренгоем нарушил хрупкий баланс спроса и предложения на газ в Европе, спровоцировав рост котировок до небывалых уровней, сообщала газета «Коммерсантъ».

За аварией последовало снижение транзита российского газа по газопроводу «Ямал—Европа». Спотовые цены и фьючерсы на газ в сентябре существенно превысили планку $500 за одну тысячу кубометров газа. Аналитики прогнозировали, что итогом уренгойской аварии может стать снижение добычи газа на 8 млрд куб/м в 2021 году.

Пожар на территории завода по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем 89.mchs.gov.ru

Смерть на месторождении

Из-за нарушений техники безопасности на месторождениях Ямала продолжали гибнуть люди. В Тарко-Сале 25 марта 2021 года на Яро-Яхинском месторождении Пуровского района при производстве работ получил смертельные травмы оператор по добыче нефти и газа 1961 года рождения. На мужчину упала металлическая труба, которую оторвало в результате выброса газа. Работник скончался на месте происшествия.

В Тазовском районе Ямала 10 сентября 2021 года около полуночи на территории Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения в результате нарушения требований безопасности при ведении строительных работ произошло падение стрелы автомобильного крана на кабину автомобиля «Урал». Водитель грузовика получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия. Ему было 25 лет.

Под Надымом днём 17 августа 2021 года бригада рабочих, находясь на территории нефтяной перекачивающей станции, готовилась к нанесению антикоррозийной защиты внутри резервуара. Были нарушены правила безопасности при ведении работ. В результате произошло воспламенение газовоздушной смеси. Пострадали пятеро рабочих, трое из них скончались.

По всем вышеуказанным фактам гибели людей и нарушений возбуждены уголовные дела.

Сотрудник следственного комитета на территории нефтяной перекачивающей станции под Надымом Yanao.sledcom.ru

Борьба с «жутью на лапах»

В ЯНАО никуда не ушли проблемы с «жутью на лапах», терроризирующей ямальцев не первый год. В селе Аксарка Приуральского района Ямала одна собака за два дня, 13 и 14 марта 2021 года, искусала девять человек — шестеро взрослых и трое детей обратились в больницу. Причём животное бегало с ошейником. Глава района Иван Сакал отметил, что собака страдала бешенством, которое могла подхватить от песцов и лис. По его словам, дикие животные наведываются в населённые пункты и являются потенциальными распространителями смертельной болезни.

А в октябре в селе Аксарка собака разодрала лицо ребёнка. Установлено, что ранее животное находилось в приюте, чипировано, вакцинировано и стерилизовано. Затем собака была передана новому хозяину. То есть о какой-либо безнадзорности речи нет — на людей нападают вполне домашние особи.

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова до конца 2021 года в регионе появились приюты для животных во всех 13 муниципалитетах ЯНАО. Причём местами муниципальные власти пришлось подгонять надзорному ведомству и суду. Так, в 2021 году суд признал незаконным бездействие администрации Шурышкарского района по отлову безнадзорных животных. Несмотря на выделение 34 млн рублей из бюджета, а также прокурорское представление, приют для содержания бездомных собак появился в данном муниципалитете в последних числах года.

Бездомные собаки Марина Каширская © ИА REGNUM

Мороз оставил без тепла три муниципалитета

В начале 2021 года 50-градусные морозы ударили по коммунальному хозяйству трёх городов — Тарко-Сале, Губкинского и Ноябрьска.

В Тарко-Сале 22% жилого фонда, или 148 домов остались без горячего водоснабжения. В городе замёрз трубопровод подпитки двух котельных, а на водозаборе сломался насос и вышла из строя одна из скважин. На полную ликвидацию последствий аварии понадобился месяц. По итогам разбирательств уволены руководитель филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе и должностные лица, ответственные за недельное отсутствие горячей воды в домах Тарко-Сале.

Директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев пояснил, что коммунальные сети не выдержали зимних испытаний из-за ветхости. В регионе требуется замена около двух тысяч километров изношенных сетей. В 2021 году на Ямале заменили лишь 92,1 километра коммунальной инфраструктуры. Пуровский район поучил дополнительные средства на ремонт 13 аварийных участков в Тарко-Сале.

А в Губкинском причиной коммунальных аварий, случившихся в конце января 2021 года, стал гидроудар, от которого лопались батареи, заливая квартиры кипятком. В девятиэтажном доме №7 в 9-м микрорайоне пришлось отключить теплоснабжение. В этом случае возникли вопросы к управляющей компании.

Город Тарко-Сале, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ (сс) InGenTech

Куда умчались олени?

Оленеводам Ямала ждать милости от природы не приходится. Весной 2021 года из-за дождей, снегопадов и резкого понижения температуры воздуха 70% территории сеяхинской тундры покрылось толстой коркой льда. В зоне обледенения оказались 260 семей со стадами оленей, которые не могли пробиться к ягелю.

За зиму и весну в сеяхинской тундре, по предварительным оценкам оленеводов, из-за бескормицы погибло порядка двух тысяч животных. Олени ушли на свободный выпас в поисках ягеля, некоторые умчались за дикими сородичами в неизвестном направлении. В мае 2021 года тундровики с утра и до позднего вечера на снегоходах искали своих оленей, собирая стада.

Повлиять на ситуацию власти Ямальского района решили помощью в восстановлении поголовья оленей, то есть их покупкой и раздачей тундровикам.