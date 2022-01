Москва, , 22:57 — REGNUM Читатели журнала «Канобу» признали ремастер-версию Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition худшей игрой 2021 года. За нее проголосовало около 40% читателей. Второе место с 20% голосов занял шутер Battlefield 2042.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Помимо Battlefield 2042 и GTA: The Trilogy в десятку худших игр вошли Call of Duty: Vanguard, Biomutant, Far Cry 6, Pathfinder: Wrath of the Righteous, The Elder Scrolls 5: Skyrim, New World, King’s Bounty II и Life is Strange: True Colors.

На агрегаторе Metacritic ремастер-версия получила лишь 49 баллов из 100 возможных от критиков. Оценка пользователей — 0,6 из 10.