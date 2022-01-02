Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix представил четвертый сезон сериала «Кобра Кай», включающий в себя десять эпизодов. Премьера сразу всех серий состоялась 31 декабря 2021 года.

Кадр из сериала «Кобра Кай» Скриншот с YouTube

В основу сериала лег сюжет фильма «Парень-каратист» 1984 года. Действия сериала происходят через 34 года после картины. Главными действующими героями сериала стали Джонни Лоуренс и Даниэл ЛаРуссо.

Главный роли в сериале «Кобра Кай» сыграли Ральф Маччио («Перекресток», «Парень-каратист», «Изгои»), Уильям Забка («Парень-каратист», «Снова в школу»), Кортни Хенгелер («Теория большого взрыва», «Доктор Хаус»), Холо Маридуэньо («Твин Пикс») и Тэннер Бьюкэнэн («Анатомия страсти»).