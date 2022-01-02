Вашингтон, 2 января, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Вероятность резкого роста госпитализаций из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» сохраняется, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

Whitehouse.gov Энтони Фаучи

«Когда случаев заражения так много, даже с низким уровнем госпитализаций относительно общего числа случаев, как мы наблюдаем при «Омикрое», сохраняется опасность взрывного роста числа госпитализаций, который может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения», — сказал он.

Фаучи добавил, что следить стоит не за общим количеством выявляемых случаев заражения, где рост может идти в геометрической прогрессии, а за значительно более умеренным ростом числа госпитализаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пик роста заболеваемости спрогнозировал ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи. По его оценкам, острой ситуация станет в конце января.

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