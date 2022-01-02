Москва, , 22:47 — REGNUM Если жители Земли не будут соблюдать противоэпидемические меры, то пандемия коронавируса продлится до 2023 года. Об этом рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В 2022 году мы (жители Земли) могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины, — сказал Альтштейн. — Я говорю не только о России, а вообще о мире».

По его словам, если люди будут соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться, то есть возможность закончить пандемию в текущем году.

«Если нет, она (пандемия коронавируса) еще и продлится на следующий год», — сказал Альтштейн.