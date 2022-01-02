Вашингтон, 2 января, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Издание «Ридус» опубликовало список сорока самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в 2022 году. В список вошел сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона, премьера которого запланирована на 14 декабря 2022 года.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

Помимо «Аватара», в список самых ожидаемых фильмов вошли 7 часть «Миссия: невыполнима», «Мир Юрского периода — 3: Господство», «Хэллоуин заканчивается», «Фантастически твари: Тайны Дамблдора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Бэтмен» и «Базз Лайтер».

«Аватар» с Сэмом Уорингтоном в главной роли вышел в свет 10 декабря 2009 года и при бюджете в 237 миллионов долларов смог собрать более 2,7 миллиарда долларов.