Лос-Анджелес, США, 2 января, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Актер Симу Лю, сыгравший главную роль в кинокомиксе «Шан-Чи и легенда десяти колец» от киностудии Marvel, на своей странице в социальной сети Instagram намекнул на появление своего персонажа в сиквеле «Доктора Стрэнджа».

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

«Самый удивительный год в моей жизни. Давайте повторим все заново в 2022. Также, пожалуйста, перестаньте спрашивать меня, появлюсь ли я в «Докторе Стрэндже». Честно говоря, я не знаю, насколько откровенным могу быть. Люблю вас, ребята. Лучшие фаната на свете», — написал актер в Instagram.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» вышел в мировой прокат 16 августа 2021 года и при бюджете в 150 миллионов долларов собрал более 430 миллионов долларов.