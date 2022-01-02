Шатура, Московская область, , 22:21 — REGNUM В связи с пожаром в подмосковной Шатуре, в ходе которого погибли три человека (двое детей и один взрослый), проводится проверка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Пожар LoggaWiggler

По предварительным данным, трагедия произошла 2 января в частном доме в посёлке Туголесский Бор.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Шатурской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.