Порт-о-Пренс, 2 января, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В Гаити неизвестные совершили неудачное покушение на премьер-министра страны Ариэля Анри, сообщает 2 января телеканал teleSUR.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Отмечается, что инцидент произошел во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив.

После выхода премьер-министра из храма, где проходила служба по случаю праздника, поблизости раздалось несколько выстрелов.

Охрана сразу отвела его в безопасное место, он не пострадал. Отмечается, что в результате перестрелки по меньшей мере один человек погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из руководителей правозащитной организации Defender Plus Антональ Мортиме назвал 2021 год ужасным для Гаити, поскольку он завершится случаями убийств, несколькими массовыми убийствами и увеличением уровня отсутствия безопасности.

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