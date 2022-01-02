Минск, , 22:08 — REGNUM К проекту новой конституции Белоруссии в рамках всенародного обсуждения поступило более тысячи предложений, сообщил директор национального центра правовой информации республики Андрей Мательский.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас было более тысячи предложений граждан. Мы проводим работу по систематизации, по обобщению этих предложений. Больше всего электронных писем. Все-таки видно, что наши люди работают с интернетом», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Конкретных сроков всенародного обсуждения проекта новой конституции пока нет, оно будет продолжаться, пока будет активность от граждан, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, проект новой конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря и вызвал много споров как среди экспертов, так и белорусских обывателей. Документ разрабатывался двумя группами — «конституционной комиссией» и «рабочей группой», которые президент страныАлександр Лукашенкосформировал из числа своих сторонников.

Читайте также: Проект новой конституции Белоруссии поясняет, что такое «ВНС»