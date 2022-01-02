Лос-Анджелес, США, , 22:08 — REGNUM В социальной сети Twitter инсайдеры полагают, что в третьем фильме о Веноме с Томом Харди в главной роли может появиться Человек-паук. Причем Веному будет противостоять персонаж не Тома Холланда, а Эндрю Гарфилда.

Веном Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США

В последнем фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Эдди Брок появился лишь на несколько минут и потом снова исчез, не успев никак повлиять на ход сюжета или повзаимодействовать с персонажем Тома Холланда. При этом на участие Венома в третьем фильме о Человеке-пауке многообещающе намекнули в сцене после титров «Венома 2».

Мировая премьера фильма «Веном 2» состоялась 14 сентября 2021 года и за время проката собрал более 500 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов долларов.