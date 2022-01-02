Петрозаводск, , 22:12 — REGNUM В Республике Карелия выявили первый в регионе случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 2 января сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По его словам, первый случай заражения новым штаммом выявлен у местной жительницы, которая прибыла из Франции.

«Положительный результат на «Омикрон» передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное, — добавил министр.— Вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против «Омикрона».

Добавим, по данным на 2 января в Карелии зарегистрированы 90 462 инфицированных коронавирусной инфекцией в том числе 10 947 детей. За прошедшие сутки выявлены 56 инфицированных (десять — дети), что на 85 человек меньше, чем сутками ранее. Из них непривитых — 51 (91%). В ковидных стационарах получают лечение 609 пациентов, в состоянии средней тяжести — 544 человека, в тяжёлом — 61 (из них непривитых — 57). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь четырех крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии в Карелии 85 886 человек, в том числе 10 889 детей, за последние сутки — 156 человек. Также за сутки в республике зарегистрированы четыре смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 1204 человека.

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