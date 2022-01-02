Киев, , 21:56 — REGNUM Объем экспорта товаров с Украины в 2021 году составил $67,7 млрд. Об этом 2 января сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2021 году имеем третий по размеру объем экспорта с 1996 года, — сообщил он. — По состоянию на 29 декабря экспорт товаров с Украины составил $67,7 млрд».

По его словам, Украина экспортировала больше товаров только в 2012 году ($68,8 млрд) и в 2011 году ($68,3 млрд).

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров заявил, что Украина намерена в ближайшие сроки сократить потребление газа на 30−40%.