Вашингтон, 2 января 2022, 21:54 — REGNUM Агрегатор Metacritic опубликовал список десяти худших фильмов, вышедших в 2021 году. В топ не вошел ни один фильм, снятый российской киностудией. Самую низкую оценку получила лента «Я, ты, безумие», набравшая лишь 7 баллов из 100 возможных.
1. «Я, ты, безумие» — 7/100
2. «Звездный рубеж» — 9/100
3. «Беги, прячься, бей» — 13/100
4. «Спаситель» — 22/100
5. «Ангел мести» — 22/100
6. «Мьюзик» — 23/100
7. «Страсть, любовь и стволы» — 23/100
8. «Виртуоз» — 24/100
9. «Полночь на злаковом поле» — 24/100
10. «Дать дуба в округе Юба» — 24/100
Издание Entertainment Weekly также включило «Мьюзик» в список худших фильмов года. Также EW назвал кинокартину Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли одним из худших фильмов, вышедших в 2021 году.