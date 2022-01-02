Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Агрегатор Metacritic опубликовал список десяти худших фильмов, вышедших в 2021 году. В топ не вошел ни один фильм, снятый российской киностудией. Самую низкую оценку получила лента «Я, ты, безумие», набравшая лишь 7 баллов из 100 возможных.

1. «Я, ты, безумие» — 7/100

2. «Звездный рубеж» — 9/100

3. «Беги, прячься, бей» — 13/100

4. «Спаситель» — 22/100

5. «Ангел мести» — 22/100

6. «Мьюзик» — 23/100

7. «Страсть, любовь и стволы» — 23/100

8. «Виртуоз» — 24/100

9. «Полночь на злаковом поле» — 24/100

10. «Дать дуба в округе Юба» — 24/100

Издание Entertainment Weekly также включило «Мьюзик» в список худших фильмов года. Также EW назвал кинокартину Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли одним из худших фильмов, вышедших в 2021 году.