Москва, , 21:44 — REGNUM В России в прошлом году произошло более 20 землетрясений, жертв и разрушений не было, сообщили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

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«По данным Службы срочных донесений Геофизической службы РАН, на территории России зарегистрировано 21 землетрясение с магнитудой 5 и выше (за аналогичный период 2020 года — 29 сейсмических событий)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 землетрясений произошло на Дальнем Востоке — Камчатке, Курилах и Сахалине. Еще несколько были зафиксированы в Сибири, на Урале и Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января сейсмологи зафиксировали в юго-западной провинции Юньнань (Китай) землетрясение магнитудой 5,5.

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