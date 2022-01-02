Москва, 2 января 2022, 21:44 — REGNUM В России в прошлом году произошло более 20 землетрясений, жертв и разрушений не было, сообщили учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.
Отмечается, что 13 землетрясений произошло на Дальнем Востоке — Камчатке, Курилах и Сахалине. Еще несколько были зафиксированы в Сибири, на Урале и Кавказе.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 января сейсмологи зафиксировали в юго-западной провинции Юньнань (Китай) землетрясение магнитудой 5,5.
Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Китае