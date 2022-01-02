Вашингтон, 2 января, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix перенес премьеру второго сезона анимационного сериала «DOTA: Кровь дракона» на 18 января. Об этом сообщили на официальной странице сериала на платформе Netflix.

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Ранее сообщалось, что второй сезон фэнтезийного сериала должен был выйти 6 января. Второй сезон будет включать в себя восемь эпизодов, которые станут доступны одновременно в день премьеры.

Первый сезона сериала «DOTA: Кровь дракона» вышел 25 марта 2021 года. За производство сериала отвечает южнокорейская анимационная студия Studio Mir, работавшая ранее над «Легендой о Корре».