Киев, 2 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Жители Украины затравили бывшего футболиста молодежной сборной страны и экс-игрока пермского клуба «Амкар» Олега Мищенко, поздравившего граждан России с Новым годом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По данным украинских СМИ, спортсмен разместил в Instagram видео с кадрами новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Футболист подписал ролик фразой «С Новым годом, братья!»

Из-за многочисленных жалоб страница футболиста закрыта, но скриншот распространился в СМИ и соцсетях. Украинцы допустили грубые высказывания и угрозы в адрес Мищенко, обвинив его в «предательстве».

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в министерстве обороны Украины проведут беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее фото, где она обнимается со спортсменкой из России Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио.

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