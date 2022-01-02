Киров, 2 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Кировской области столкнулись два транспортных средства — Chevrolet Lacetti и BMW. Об этом говорится в сообщении в официальной группе Управления ГИБДД УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте».

Mytaganrog.com ДТП

ДТП произошло 2 января на 341 км федеральной трассы «Вятка» в Орловском районе. По последним данным, в результате аварии пострадали семь человек.

«Произошло столкновение встречных автомобилей Chevrolet Lacetti и BMW», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.