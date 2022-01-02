Вашингтон, , 21:24 — REGNUM 2 января стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон фэнтезийного боевика «Академия «Амбрелла». Также на странице Netflix в социальной сети Twitter были опубликованы персональные постеры с главным героями третьего сезона.

Эйдан Галлахер — 15-летний актёр, сыгравший Пятого Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США

Главные роли в сериале «Академия «Амбрелла» исполнили актеры Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастнеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн и 18-летний Эйдан Галлахер.

Первый сезон сериала вышел на стриминговом сервисе Netflix 15 февраля 2019 года. Первые два сезона получили от кинокритиков и зрителей соответственно 83% и 87% положительных отзывов на агрегаторе Rotten Tomatoes.