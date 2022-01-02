Вашингтон, 2 января 2022, 21:24 — REGNUM 2 января стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон фэнтезийного боевика «Академия «Амбрелла». Также на странице Netflix в социальной сети Twitter были опубликованы персональные постеры с главным героями третьего сезона.
Главные роли в сериале «Академия «Амбрелла» исполнили актеры Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастнеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн и 18-летний Эйдан Галлахер.
Первый сезон сериала вышел на стриминговом сервисе Netflix 15 февраля 2019 года. Первые два сезона получили от кинокритиков и зрителей соответственно 83% и 87% положительных отзывов на агрегаторе Rotten Tomatoes.