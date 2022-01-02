Лос-Анджелес, США, , 21:15 — REGNUM 2 января на стриминговом сервисе Netflix было объявлено, что подкаст, посвященный процессу создания фильма «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главной роли, выйдет через пять дней, 7 января.

Ди Каприо © ИА REGNUM

В создании подкаста приняли участие актеры, сыгравшие главные роли в киноленте Адама МакКея: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Ариана Грандеи Тимоти Шаламе. Также свое мнение выскажет режиссер фильма Адам МакКей.

Комедия «Не смотрите наверх» вышла на сервисе Netflix 24 декабря и получила 77% положительных отзывов зрителей и 55% положительных отзывов кинокритиков на агрегаторе Rotten Tomatoes.