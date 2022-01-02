Владикавказ, 2 января, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за ухудшения погодных условий, сообщили 2 января в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

Sputnik КПП «Верхний Ларс»

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии… запретить движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:20 мск 2 января 2022 года до особого распоряжения», — говорит яв сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря на пограничном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии скопились 2150 автомашин. Это в основном большегрузы, которым в течение нескольких дней был запрещен проезд по Военно-Грузинской дороге в связи с непогодой.