Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Стриминговый сервис Netftlix представил новый трейлер психологической драмы «Незнакомая дочь». Режиссером картины стала актриса Мэгги Джилленхол, для которой работа над этим фильмом в качестве режиссера стала первой в карьере.

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Главные роли в фильме исполнили Оливия Колман («Отец», «Фаворитка»), Джесси Бакли («Чернобыль», «Фарго»), Дакота Джонсон («Офис»), Эд Харрис («Игры разума», «Шоу Трумана»), Питер Сарсгаард («К-19», «Воспитание чувств», «Ключ от всех дверей»), Дагмара Доминчик («Куда приводят сны») и Пол Мескал («Нормальные люди»).

Премьера психологической драмы состоялась 31 декабря 2021 года на стриминговом сервисе Netflix.