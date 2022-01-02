Баку, 2 января, 2022, 20:54 — ИА Регнум. На пограничной заставе Азербайджана произошло ЧП — один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам. Об этом 2 января говорится в сообщении Госпогранслужбы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Трагедия произошла на территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

«Сержант … по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы», — говорится в сообщении.

Нападавший скрылся.

Ведутся поиски злоумышленника.