Москва, , 20:47 — REGNUM Российский футбольный арбитр Сергей Карасев вошел в список судей, которые будут приглашены на работу на грядущем чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом сообщили на официальном сайте ФИФА.

Сергей Карасев Fc-anji.ru

Полный список судей: Бенуа Бастьен, Клеман Турпен, Славко Винчич, Орель Гринфельд, Карлос дел Серро Гранде, Антонио Матеу Лаос, Хесус Хиль, Даниэль Зиберт, Срджан Йованович, Георгий Кабаков, Сергей Карасев, Иштван Ковач, Овидиу Хацеган, Данни Маккели, Шимон Марчиняк, Майкл Оливер, Энтони Тейлор, Даниэле Орсато, Артур Соареш Диаш, Джюнейт Чакыр.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре. Первый матч будет сыгран 21 ноября, финал состоится 18 декабря 2022 года.