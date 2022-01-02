Барселона, Испания, 2 января 2022, 20:42 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что 21-летний испанский нападающий Ферран Торрес не может быть заявлен на сезон из-за финансовых проблем каталонского клуба. Об этом сообщило издание Goal.

Главный тренер «Барселоны» Хави
Главный тренер «Барселоны» Хави
Doha Stadium Plus Qatar

По словам Хави, Ферран Торрес продолжает восстанавливать от повреждения, однако в ближайшее время будет готов физически и сможет выступать за испанский клуб. Для того, чтобы испанский нападающий был включен в заявку, «сине-гранатовым» необходимо разобраться с потолком зарплат.

Ферран Торрес перешел в «Барселону» 1 января 2022 года из «Манчестер Сити». «Сине-гранатовые» заплатили за нападающего «горожан» 55 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2027 года.