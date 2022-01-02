Барселона, Испания, 2 января, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что 21-летний испанский нападающий Ферран Торрес не может быть заявлен на сезон из-за финансовых проблем каталонского клуба. Об этом сообщило издание Goal.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

По словам Хави, Ферран Торрес продолжает восстанавливать от повреждения, однако в ближайшее время будет готов физически и сможет выступать за испанский клуб. Для того, чтобы испанский нападающий был включен в заявку, «сине-гранатовым» необходимо разобраться с потолком зарплат.

Ферран Торрес перешел в «Барселону» 1 января 2022 года из «Манчестер Сити». «Сине-гранатовые» заплатили за нападающего «горожан» 55 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2027 года.