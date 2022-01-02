Сочи, Краснодарский край, 2 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. 27-летний хорватский нападающий российского футбольного клуба «Сочи» Марко Дуганджич продолжит карьеру в Румынии. На футболиста, по словам издания «Чемпионат», претендует «ЧФР Клуж».

Catherine Kõrtsmik Марко Дуганджич

В текущем сезоне Марко Дуганджич принял участие лишь в семи матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Значительную часть сезона футболист пропустил из-за травмы паховых мышц.

Марко Дуганджич перешел в «Сочи» 14 октября 2020 года из румынского клуба «Ботошани» за 500 тысяч евро. Текущее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до30 июня 2022 года.

После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги «Сочи», одержав десять побед и набрав 31 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.