Берлин, 2 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Германии могут начать обсуждать введение ограничительных мер против проекта «Северный поток — 2» (СП-2), в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщил парламентарий от немецкой партии «Зелёные» Омид Нурипур в интервью медиагруппе Funke.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

«Если Россия вторгнется на Украину, тогда СП-2 должен стать предметом обсуждения», — сказал он.

При этом Нурипур добавил, что теперь СП-2, который якобы «раскалывает Европу», будет сложно остановить. По его словам, если проект пройдет сертификацию, власти Германии будут придерживаться закона.

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявил, что противоречия между позициями канцлера Германии Олафа Шольца и главы МИД ФРГ Анналены Бербок в отношении СП-2 свидетельствуют о возникновении кризиса внутри немецкого правительства.