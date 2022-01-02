Москва, 2 января, 2022, 20:29 — ИА Регнум. 2 января издание «РБ-Спорт» сообщило, что «Динамо» и «Локомотив» согласовали трансфер 31-летнего российского форварда Федора Смолова. «Бело-голубые» заплатят за переход нападающего «железнодорожников» 10 миллионов рублей (118 тысяч евро).

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

В ближайшее время Смолов пройдет медицинское обследование перед возвращением в «Динамо».

В текущем сезоне Федор Смолов принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами (один — с пенальти).

Ранее сообщалось, что в подписании Федора Смолова также были заинтересованы ЦСКА, «Зенит» и «Дженоа».