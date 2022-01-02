Мадрид, 2 января, 2022, 20:17 — ИА Регнум. 2 января в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в матче девятнадцатого тура испанской Примеры сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Райо Вальекано» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Оба мяч на 28-й и 53-й минутах встречи забил нападающий сборной Аргентины Анхель Корреа. Голевой передачей отличился Ренан Лоди.

Статистика матча («Атлетико"/ «Райо Вальекано»)

Удары 15/5

Удары в створ 5/0

Владение 50%/50%

Угловые 8/2

Нарушения 14/12

Составы команд:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лоди, Кансеко, Триппьер, Кондогбья, Де Пауль, Лемар, Карраско (Монтейро, 90'), Корреа, Суарес (Кунья, 72').

«Райо Вальекано»: Зидан, Мараш, Баллиу, Савельич, Гарсия, Комесанья (Фалькао, 76'), Паласон (Гарсия, 46'), Лопес (Трехо, 59'), Валентин, Родригес (Бебе, 59'), Гвардиола (Агире, 82').

«Атлетико», одержав девятую победу в сезоне и набрав 32 очка, обошел «Райо Вальекано» и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Райо Вальекано» с 30-ю очками опустился на пятое место.