Москва, , 20:06 — REGNUM Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции, в результате чего погиб артист театр Евгений Кулеш. Как сообщил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин, это установила комиссия по расследованию обстоятельств гибели артиста.

Большой театр Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», — цитирует адвоката РИА Новости.

Он добавил что вина самого Кулеша составила десять процентов.

При таких обстоятельствах есть все основания «просить дополнительную компенсацию», заключил Алёшин.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошел в октябре прямо на сцене в момент смены декораций. 37-летний Кулеш во время смены декораций направился вглубль сцены, хотя по сценарию должен был пойти в сторону зрителей. В итоге его придавило массивной декорацией, спускаемой на сцену. Артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.