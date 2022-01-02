Вашингтон, 2 января, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Новый фильм «Флэш» за авторством Андреса Мускетти перезапустит киновселенную DC. Об этом 2 января сообщил портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Супергерой Флэш в фильме «Лига справедливости Зака Снайдера»

«Фильм «Флэш» сотрет все картины, которые снял Зак Снайдер. События фильмов «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига Справедливости» никогда не происходили. Все будет стерто», — написал в своем Twitter-аккаунте инсайдер MyTimeToShineHello

Мировая премьера фильма «Флэш» состоится 3 ноября 2022 года. В России кинолента выйдет в прокат в этот же день.

Ранее сообщалось, что режиссерская версия «Лиги Справедливости» стала самым просматриваем фильмом за 2021 год на портале «Кинопоиск».