Неаполь, Италия, 2 января, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В ближайшее время 24-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе прибудет в Италию для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Наполи» на правах аренды. Об этом 2 января сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

(сс) RonnyK «Наполи»

Также сообщается, что «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» еще вчера договорились об условиях аренды. Аренда обойдет неаполитанскому клубу в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Аксель Туанзебе, выступая за «Астон Виллу» на правах аренды, принял участие лишь в девяти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, проведя на поле суммарно 506 минут.

На данный момент трансферная стоимость Туанзебе, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Соглашение футболиста с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.