Тюмень, 2 января, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В Тюменской области 1 января обнаружили 265 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе был выявлен уже 90 661 носитель коронавируса. 30 граждан подключены к аппаратам ИВЛ.

81 752 пациента вылечились от COVID-19. А ещё 3409 скончались.