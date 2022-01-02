Москва, 2 января, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Известный российский телеведущий Андрей Малахов, которому 11 января 2022 года исполнится 50 лет, запускает новое авторское шоу под названием «Сегодня пятница». Об этом 2 января сообщило издание KP.RU.

Цитата из ток-шоу «Пусть говорят». Первый канал Андрей Малахов

Также сообщается, Андрей Малахов со своей командой взялся за продюсирование нового проекта, вдохновившись успехом передачи «Привет, Андрей!». После выпуск этой программы посмотрели 17,2% зрителей из всех, кто в этот момент смотрел телевизор.

Первый эпизод шоу «Сегодня пятница» выйдет на экраны уже 7 января. Гостями первого выпуска станут Ярослав Сумишевский, Евгений Трухин, Арсен Шахунц и группа «Рождество».