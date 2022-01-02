Луганск, 2 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В школе в селе Валуйское в Донбассе, захваченной 27 декабря 2021 г. украинскими боевиками-националистами, развернули штаб. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, ссылаясь на данные жителей села.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта… продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций», — сказал он.

По его словам, концентрация пребывающих автомобилей с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями фиксируется в районе учебного учреждения.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил журналистам, что здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское заняли украинские силовики.