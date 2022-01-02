Вулвергемптон, Великобритания, , 19:44 — REGNUM Главный тренер английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Бруну Лаже заявил, что 24-летний португальский центральный полузащитник Рубен Невеш счастлив в клубе и должен стать основой для строительства новой команды.

«Рубен чувствует себя здесь как дома, но совсем другое дело убедить его остаться здесь. Дело не в контракте или деньгах. Речь идет о создании большой команды, которая будет достигать высоких результатов», — цитирует Рубена Невеша журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед» и пополнит состав «красных дьяволов» в случае ухода Поля Погба следующим летом.

В текущем сезоне Рубен Невеш принял участие в восемнадцати матчах за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых забил один мяч и стал автором двух результативных передач.