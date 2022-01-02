Багдад, , 19:43 — REGNUM Координационная структура представила список кандидатов на пост премьер-министра Ирака, которых авторитетный шиитский священнослужитель Муктада ас Садр «может» принять, заявил 2 января один из лидеров шиитского консорциума, передает Shafaq News.

В список входят бывший премьер-министр и глава блока «Аль-Наср» Хайдар аль-Абади, губернатор Басры Ассаад аль-Эйдани, бывший министр Мохаммад Шияа аль-Судани, советник президента Республики Али Шукри, пишет ИА Красная Весна.

«Некоторые имена в списке пользуются поддержкой аль-Садра. Консенсус может быть достигнут по одному из названий во время первой сессии парламента», — уточняет источник агентства.

Делегация из Координационной структуры вскоре соберется с блоком ас-Садра, чтобы обсудить вопрос о выборе премьер-министра и состава кабинета министров.