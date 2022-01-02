Москва, 2 января 2022, 19:38 — REGNUM Жители России в 2022 году смогут наблюдать частное солнечное и полное лунное затмения, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов.
По его словам, в ночь на 3 января на территории страны можно будет увидеть поток метеоров Квадрантиды, в мае — Аквариды, в конце августа — Персеиды, на 14 декабря — Геминиды.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре камеры малого космического аппарата «Аист-2Д» позволили запечатлеть несколько фаз продолжительного лунного затмения. Полученные со спутника фотографии опубликованы на сайте Роскосмоса.