Москва, , 19:38 — REGNUM Жители России в 2022 году смогут наблюдать частное солнечное и полное лунное затмения, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов.

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«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения: частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в ночь на 3 января на территории страны можно будет увидеть поток метеоров Квадрантиды, в мае — Аквариды, в конце августа — Персеиды, на 14 декабря — Геминиды.

«Что касается Луны, то в следующем (2023) году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд — в июне и июле», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре камеры малого космического аппарата «Аист-2Д» позволили запечатлеть несколько фаз продолжительного лунного затмения. Полученные со спутника фотографии опубликованы на сайте Роскосмоса.